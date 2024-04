Allerta in Italia per gli obiettivi sensibili dopo l'attacco dell'Iran a Israele

Dopo l’attacco dell’ Iran a Israele sale l’allerta in Italia per gli obiettivi più sensibili sui 28mila registrati. Domenica il Comitato per l’ordine e la sicurezzavengono analizzate dall’intelligence italiana, così come era già successo il 7 ottobre scorso, dopo quello di Hamas. E lunedì pomeriggio saranno al centro delregistrati dal Viminale, per i quali a Pasqua era stata ulteriormente rafforzata la vigilanza.

«Grande attenzione per la situazione in Medio Oriente a seguito degli attacchi iraniani contro lo Stato di Israele. Sono in contatto con i prefetti delle città italiane. L’allerta sugli obiettivi sensibili è massima», ha scritto Piantedosi su X.

i. Misure che vengono ripetute anche in altre città, anche su obiettivi iraniani e di altre nazioni coinvolte nelle crisi internazionali. Nell’elenco ci sono anche, c’è tutto il lavoro di prevenzione dell’intelligence, insieme con polizia, carabinieri e Guardia di finanza, per intercettare episodi di radicalizzazione o anche di proselitismo che potrebbero verificarsi proprio in seguito all’.

