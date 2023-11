Allerta gialla per forti precipitazioni nel Lazio

RIETI - L’ Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalle prime ore di domani, 5 novembre 2023 e per le successive 12-18 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

AGENZIA_ANSA: Allerta arancione della Protezione Civile in 6 regioniAllerta arancione in Emilia-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Liguria. Allerta gialla in 15 regioni. Ancora piogge, temporali e vento forte su gran parte dell'Italia. E' il nuovo aggiornamento della Protezione Civile sul maltempo.

ROMATODAY: Maltempo a Roma e nel Lazio, allerta gialla anche per domenica 5 novembrePreviste piogge e forti venti

CMDOTCOM: Bologna-Lazio: il Bologna batte la Lazio per 1-0Il Bologna vince la partita contro la Lazio per 1-0 al Dall'Ara. Il centrocampista rossoblù attira l'interesse della Lazio durante il mercato estivo, ma la Lazio subisce una delusione perdendo la partita.

TUTTOSPORT: “Cristiano Ronaldo nel mirino dell’Agenzia delle Entrate: cosa è successo”Il fisco indaga sugli affari del fuoriclasse portoghese dell'Al-Nassr: l'indiscrezione arriva dalla Spagna

TGLA7: Tempesta Ciaran: Sottocorona consiglia come affrontare il rischio nelle regioni dell'allerta meteoTempesta Ciaran: il meteorologo Sottocorona consiglia come affrontare il rischio nelle regioni dell'allerta meteo. L'intervista su TG La7.

MEDIASETTGCOM24: Allerta meteo in Italia per la tempesta Ciaran: scuole chiuse in Friuli e in VenetoPrevisti disagi, scuole chiuse venerdì da Nord a Sud. Ecco le regioni interessate dal maltempo

