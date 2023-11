Allenamento di Jannik Sinner prima della semifinale alle Atp Finals

Un paio di scambi a velocità ridotta con il classe 2005 statunitense (con origini indiane) Nishesh Basavareddy per scaldarsi. Poi, subito, le palle corte . Botta da fondo e successivo cambio con la smorzata, questo lo schema. I primi minuti dell’allenamento di Jannik Sinner di venerdì, vigilia della semifinale alle Atp Finals , sono andati via così, tra l’entusiasmo dei tifosi appostati sul Campo 1, a due passi dal Centrale.

L’allenamento di Sinner è cominciato pochi minuti dopo la vittoria di Alcaraz contro Medvedev in due set, dunque sapendo di sfidare Daniil. Ecco che quelle palle corte , forse, non sono un caso: un colpo che può essere una delle chiavi del match contro il russo, ennesimo capitolo di una rivalità in continua evoluzione. Ne ha parlato anche Medvedev in conferenza stampa dopo il match contro Alcaraz: 'Sinner è al top della forma. Può fare tutto: serve and volley, rimanere a fondo campo, giocare la smorzata, in slice, con il lungolinea





Leggi di più: GAZZETTA_İT » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

REPUBBLİCA: Cambio di 'Maestro' per Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino 2023Stop in allenamento venerdì per il greco: semplice precauzione o problema più serio? L’eventuale sostituto sarebbe Hurkacz

Fonte: repubblica | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Jannik Sinner pronto all'esordio delle Nitto Atp Finals di TorinoAl momento è confermato, ma ferma allenamento per dolore gomito (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

CORSPORT: Jannik Sinner sconfigge Novak Djokovic alle Nitto ATP FinalsJannik Sinner sconfigge Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals superando l’unico big (sino a ieri) ancora assente dal personale tabellino del campione azzurro.

Fonte: CorSport | Leggi di più »

LEGGOİT: Sinner, esordio show alle Atp Finals: la borsa griffata Gucci non sfugge ai fan FOTOJannik Sinner ha giocato a Torino nell' ATP Finals, dove è uscito vittorioso....

Fonte: leggoit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Finals, il sorteggio dei gironi: Sinner contro Djokovic, pericolo Alcaraz in semifinaleJannik Sinner è stato sorteggiato nel girone verdè delle Nitto Atp Finals, in...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

SKYSPORT: Nella Casa dello Sport di Sky i 4 'ace' del gran finale di stagione del tennisATP Finals, Davis Cup Finals e due nuove produzioni originali con Sinner e Ljubicic

Fonte: SkySport | Leggi di più »