Allegri sorride dopo la vittoria della Juventus contro la Lazio

All'Allianz Stadium, a pochi giorni di distanza dalla sfida di campionato tra le due squadre vinta dai biancocelesti, stavolta è Massimiliano Allegri a sorridere grazie alle reti di Chiesa (50') e Vlahovic (64').

Per la squadra di Tudor adesso il difficile compito di provare a ribaltare la situazione nel match di ritorno in programma all'Olimpico il 23 aprile. La vincente - ricordiamo - affronterà in finale una tra Fiorentina e Atalanta.

