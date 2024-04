Allegri: 'Importante tornare alla vittoria'

Al termine della partita, questa l'analisi di Massimiliano Allegri: 'Era importante tornare alla vittoria e i ragazzi sono stati bravi, nella ripresa abbiamo accelerato e costruito diverse occasioni. Il discorso qualificazione non è chiuso, ma dobbiamo tornare a pensare al campionato per sistemare la situazione. Dispiace per i fischi per Alex Sandro, ha vinto cinque Scudetti con la Juventus e merita rispetto. Stasera tra l'altro è entrato molto bene'.

Parole e pensieri di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che ai microfoni di 'Mediaset' ha analizzato il 2-0 rifilato alla Lazio nell'andata della semifinale di Coppa Italia. 'Io ho rispetto per i tifosi e i tifosi devono incitare la squadra. Si possono dire tante cose, ma sotto il piano dell'impegno non siamo mai mancati. I ragazzi stasera hanno giocato di squadra, con grande umiltà e determinazione. Se la devono godere perché se la sono ampiamente meritata

