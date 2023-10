Allegri e Ancelotti, il segreto di Juve e Real per essere al top: un dato lo conferma

L'inizio di stagione incoraggiante della Juventus , terza in classifica a due punti dall' Inter capolista, potrebbe dipendere soprattutto dalla solidità della difesa e da alcuni accorgimenti tattici di Massimiliano Allegri rispetto alla passata stagione. Un fattore determinante, infatti, è sicuramente il reparto difensivo, che è tornato a offrire garanzie incassando poche reti.

La retroguardia bianconera è infatti la seconda meno battuta del campionato con appena 6 reti al passivo (solo l'Inter ha fatto meglio con cinque reti subite) ed è riuscita a mantenere la porta inviolata consecutivamente nelle ultime 4 giornate di campionato (contro Lecce, Atalanta, Torino e Milan). Juve, difesa di ferro sui calci da fermo Soprattutto, però, la Juve non subisce più gol da calci piazzati.

