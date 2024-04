Alleanza Verdi Sinistra candida Ignazio Marino alle elezioni Europee

L'Alleanza Verdi Sinistra candiderà Ignazio Marino alle elezioni Europee. La decisione sarà ufficializzata domani in una conferenza stampa. Saranno presentati tutti i candidati del comitato scientifico.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



HuffPostItalia / 🏆 6. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Ignazio Marino verso le Europee? Il ritorno del marziano con i rosso-verdi e l'ipotesi rivincita sul Pd (che pUn solo Ignazio e oltretutto il peggiore - questa la battuta che circola a sinistra - non...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Venezia, Bjarkason: 'Destra o sinistra per me è uguale, ma preferisco giocare a sinistra'Dopo la vittoria per 9-0 in amichevole contro il NK Tabor Sezana anche il centrocampista del Venezia Bjarki Bjarkason, autore di due reti, ha parlato ai canali ufficiali del club. “Era importante gi

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Pd, Pittella contro Elly Schlein: "Uno spettacolo indecoroso"Uno spettacolo 'indecoroso'. La scelta di Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa di convergere sul nome di un civic...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Pd, M5s e Avs al corteo di Libera. Conte: “Bari? Attacco politico a DecaroDal Movimento 5 Stelle al Partito democratico, fino ad Alleanza Verdi Sinistra, passando per la Cgil con Maurizio Landini e a tante altre realtà associative.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Intesa raggiunta sul presidente della provincia di MateraPartito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e socialisti hanno raggiunto l'intesa sul presidente della provincia di Matera, il cui nome aveva iniziato a circolare già nelle scorse ore.

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Bonelli insulta Meloni: "Inquietante, non mi guardi". E la premier lo irridePrima insulta, poi frigna. Angelo Bonelli , leader insieme a Nicola Fratoianni dell' Alleanza Verdi e Sinistra , si è reso protagonista ...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »