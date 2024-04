Allarme per l'inquinamento e la salute a Casal di Principe

Un grido di dolore e allarme parte da Casal di Principe durante il seminario su Ambiente, Inquinamento e Salute tenuto giovedì 8 marzo 2012 nella casa confiscata a Sandokan in via Bologna: ‘Siamo in guerra, siamo sotto un bombardamento di rifiuti tossici, stiamo morendo e nessuno se ne preoccupa’.

La metafora bellica è stata coniata da Antonio Marfella, tossicologo oncologo del Pascale, che nel suo quotidiano lavoro all’istituto tumori di Napoli registra da anni una altissima incidenza di patologie tumorali nel territorio fra Napoli e Caserta. L’intervento del dottor Marfella è stato forse il più ricco di pathos insieme a quello di Antonio Tessitore, giovane di Villa Literno affetto da Sla, che, con la voce sintetica del suo computer, ha parlato delle sue condizioni di malato grave in un territorio difficile, dove le istituzioni sono troppo spesso latitant

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Marcia a Casal di Principe per don Peppe DianaConcludera' don Luigi Ciotti (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

La truffa del falso incidente. «Sono il comandante della caserma, suo figlio è nei guai. Servono 5mila euro»Truffe agli anziani, scatta l'allarme a Casal Palocco dopo l'ultimo episodio...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Il principe William e il principe Harry non saranno insieme all'evento commemorativo per Lady DianaIl principe William e il fratello Harry non saranno presenti insieme all'evento commemorativo per Lady Diana a Londra. Il duca di Sussex parteciperà tramite videoconferenza dopo che il principe di Galles avrà lasciato la sede della cerimonia.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Il boss dei casalesi Francesco Schiavone 'Sandokan' decide di collaborare con la giustiziaI famigliari sono entrati nel programma di protezione testimoni e hanno lasciato Casal di Principe

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Kate Middleton e il principe William sorridenti insieme, ecco le foto durante lo shoppingMentre si rincorrono le voci di crisi coniugale, i principi di Galles vengono paparazzati insieme al mercatino di Windsor

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

L'allarme, il blackout e la perdita di controllo: cosa è successo a BaltimoraLa nave ha perso propulsione, il che ha determinato la perdita di controllo della nave, che si è abbattuta su un pilone del Francis Scott Key Bridge. L'equipaggio aveva lanciato l'allarme

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »