Allarme per i valori di Diossina dopo l'incendio di una discarica abusiva a Mezzocammino

Non si placa la preoccupazione dei residenti di Mezzocammino e dintorni, a quasi dieci giorni dall'incendio di una discarica abusiva che si è verificato il 31 dicembre all'alba a largo Benito Jacovitti. L'Arpa Lazio, infatti, ha reso pubblici i risultati dei monitoraggi avvenuti fino al 5 gennaio e quanto emerge è allarmante: i valori di Diossina sono ancora alti.

Più di quelli rilevati nelle immediate vicinanze dell'incendio, mentre le squadre dei vigili del fuoco all'opera sin dalle prime ore del 31 dicembre erano impegnate per domare le fiamme, i tecnici dell'Arpa Lazio posizionavano una centralina a circa 100 metri di distanza. I primi risultati sono stati diffusi il 4 gennaio e si riferivano al giorno stesso dell'incidente: 6,5 picogrammi per metro cubo di Diossina. Nonostante questo, la Protezione Civile spiegò che a distanza di tre giorni le famiglie potevano rientrare a casa, perché i valori si riferivano al momento dell'incendi





