Allarme delle toghe per la mancanza di fondi nei tribunali italiani

Anno giudiziario, l’allarme delle toghe da Milano a Palermo: “Non serve bulimia di riforme se mancano i fondi. Distanza siderale tra politica e problemi reali” Dalle corti d'Appello arrivano le stesse istanze dalla Lombardia alla Sicilia: nei tribunali mancano risorse e personale.

L'attacco di Morosini, presidente del Tribunale di Palermo:"Mentre fioccano disegni di legge su istituti più volte riformati (prescrizione, intercettazioni, abuso d’ufficio) nei tribunali si devono affrontare le attese di giustizia dei cittadini"entro il 2026





Allarme per i valori di Diossina dopo l'incendio di una discarica abusiva a MezzocamminoI valori di Diossina dopo l'incendio di una discarica abusiva a Mezzocammino sono ancora alti secondo i risultati dei monitoraggi dell'Arpa Lazio. Nonostante ciò, la Protezione Civile ha permesso alle famiglie di rientrare a casa.

Processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto romano a Milano nel 2016Le sezioni unite della Cassazione hanno disposto un processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto nel corso di una commemorazione a Milano nel 2016. Per il saluto romano va contestata la legge Scelba sull'apologia del fascismo e in particolare l'articolo 5.

Milano Fashion Week Uomo: questi sono i 13 imperdibili look delle sfilate che hanno conquistato il cuore degli Editor di VogueA ogni Editor di Vogue Italia il suo look preferito della Milano Fashion Week Uomo

Cinquanta mostre in programma a Milano nel 2024Il 2024 sarà un anno ricco di mostre a Milano, con quasi cinquanta esposizioni in programma a Palazzo Reale e in altre sedi del Comune. Nel 2023, le mostre e i musei del Comune hanno registrato oltre 3 milioni di visitatori, mentre le mostre temporanee hanno attirato più di 1,4 milioni di visitatori.

La festa di Maria Grazia Lamera a Milano: chi c'eraAl Grande Fratello, Fiordaliso ha detto a Massimiliano Varrese: “Voglio dire, se si sono presi una lisciata, una ramanzina così, te la ...

Presentazione del Team Polti-Kometa al Principe di Savoia di MilanoIl Team Polti-Kometa fa il suo ritorno nel mondo del ciclismo con una presentazione emozionante al Principe di Savoia di Milano. La serata ha visto il passaggio di consegne tra Franco e Francesca Polti e la partecipazione di campioni del passato e giovani talenti guidati da Ivan Basso e Alberto Contador. Il team si prepara per la stagione con l'entusiasmo di sorprendere.

