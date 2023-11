Allarme bomba a Napoli: valigia sospetta a piazza Municipio

Allarme bomba a Napoli oggi 30 ottobre 2023 per il ritrovamento di una valigia sospetta a piazza Municipio.è stato segnalato nei pressi della Fontana del Nettuno e, a scopo precauzionale, sarà fatto brillare dagli artificieri che si stanno recando sul posto.

Secondo quanto si apprende, è probabile che oltre alla recinzione dell'area, già predisposta, ci sarà una breve limitazione del passaggio nell'area di piazza Municipio, per evitare eventuali problemi di ordine pubblico.

