'Allah Akbar'. Monfalcone, l'odio islamico contro Israele esplode in piazza

Nella cittadina goriziana esplode una manifestazione pro-Palestina al grido di"Allah è grande". L'ira islamica dopo che il sindaco aveva esposto la bandiera di Israele fuori dal Comune". Il coro, intonato a gran voce da un centinaio di persone, ha rotto il silenzio e fatto affiorare non pochi timori.

"Nella serata di venerdì scorso, 27 ottobre, nella piazza del Comune goriziano si è radunata una folla di cento, forse centocinquanta islamici, con l'obiettivo di manifestare solidarietà alla Palestina. Ai soliti slogan si sono però aggiunte parole dicircolato rapidamente tra i cittadini, ormai rassegnati e spaventati.

