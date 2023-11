Alla fine l’agente della Polizia locale che timbrò in mutande non era un assenteista

Il fermo immagine di un video diffuso dalla Guardia di Finanza di Imperia in cui si vede un agente della Polizia locale del comune di Sanremo timbrare in mutande e canotta (Guardia di Finanza)

Il fermo immagine di un video diffuso dalla Guardia di Finanza di Imperia in cui si vede un agente della Polizia locale del comune di Sanremo timbrare in mutande e canotta (Guardia di Finanza)La sezione lavoro della Corte d’Appello di Genova ha annullato il licenziamento di Alberto Muraglia, un ex agente della Polizia locale di Sanremo che nel 2015in un’inchiesta della Guardia di Finanza di Imperia chiamata «Stachanov».

L’operazione portò all’arresto di 35 dipendenti del comune di Sanremo e altre 71 denunce per truffa aggravata ai danni dello stato, falso in atto pubblico per i casi di assenteismo e indebito utilizzo del cartellino identificativo. Muraglia rimase 86 giorni agli arresti prima della revoca della misura cautelare da parte di un giudice. Nel gennaio del 2016 fu licenziato dal comune di Sanremo insieme ad altre 31 persone. headtopics.com

Muraglia era già stato assolto nel 2020 dopo aver dimostrato ai giudici di non aver commesso nessun reato. «Timbrare in abiti succinti è irrilevante quando non accompagnato dalla prova dell’assenza effettiva dal servizio», è uno dei passaggi delle motivazioni dell’assoluzione. La procura di Imperia presentò un ricorso e nel gennaio del 2022 la Corte d’Appello confermò le assoluzioni.

Muraglia aveva impugnato il licenziamento: in primo grado la sua richiesta era stata respinta, mentre ora la sezione lavoro della Corte d’Appello gli ha dato ragione e ha ordinato al comune di Sanremo di reintegrarlo. Dopo aver perso il lavoro e la casa, perché era stata messa a disposizione dal comune, Muraglia aprì un laboratorio di riparazioni e negli ultimi anni ha fatto principalmente il manutentore in case e condomini. headtopics.com

