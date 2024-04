Alla Camera. Messaggio dei capigruppo agli eletti: presenti domani e giovedì per le mozioni di sfiducia. Il rischio dei franchi tiratori Conteranno anche i silenzi. I banchi vuoti nemmeno a dirlo. Perché, in una due giorni ad alta intensità parlamentare, qualsiasi impercettibile segno sarà letto come un tradimento perché arriverà nel momento peggiore dei rapporti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Ed è per questo, per marcarsi a vicenda, che la maggioranza proverà nel colpaccio: discutere Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Salvini e Meloni, l'abbraccio alla Camera: un messaggio alla sinistraLe polemiche stanno a zero e le chiacchiere pure. Il Pd sperava in una crisi nella maggioranza tra Salvini e Meloni. C'ha pensato il premi...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

8 Marzo, Paola Cortellesi alla Camera lancia un messaggio a difesa delle donneL'evento in vista del prossimo 8 marzo

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Lutto per Joe Barone, il messaggio dell'Inter: 'Stretti alla famiglia e alla Fiorentina'Joe Barone non ce l'ha fatta: il direttore generale della Fiorentina, vittima di un arresto cardiaco da domenica, è scomparso nella giornata di oggi al San Raffaele, a 57 anni. Sono adesso ore di gra

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Ecco le opere d'arte ispirate alla Pasqua custodite alla Camera dei Deputati(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2024 Ecco le immagini delle opere a tema pasquale presenti a...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Ecco le opere d'arte ispirate alla Pasqua custodite alla Camera dei Deputati(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2024 Ecco le immagini delle opere a tema pasquale presenti a Montecitorio e nei palazzi della Camera. Il percorso dedic...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Ecco le opere d'arte ispirate alla Pasqua custodite alla Camera dei DeputatiEcco le immagini delle opere a tema pasquale presenti a Montecitorio e nei palazzi della Camera. Il percorso dedicato alla Pasqua parte idealmente dal giovedì santo, con l'affresco dell'ultima cena, risalente al XVI secolo, nella sala - appunto detta - 'del Cenacolo' del complesso di Vicolo Valdina.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »