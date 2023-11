Algeria, il primo fornitore di gas dell’Italia

Algeria , la ragion di Stato su tutto: sostiene apertamente Hamas ed è il primo fornitore di gas dell’ Italia . Sui giornali nemmeno una criticaSiamo un paese che dal gas dipende molto, copre circa il 40% del nostro fabbisogno energetico. Non solo per il riscaldamento ma anche per, ora questi flussi si sono molto ridimensionati.

Per colmare il gap si è fatto ricorso alle importazioni del più costoso gas liquefatto, trasportato via nave per lo più E si è deciso di aumentando il più possibile le forniture dagli altri partner a cominciare da quello che era già il nostro secondo venditore, l’ Algeria . Quello con il paese nordafricano d’altronde è un rapporto di lunga data, il gasdotto sottomarino Si sospetta che proprio il ruolo avuto da Eni nel paese che i francesi consideravano il loro cortile di casa, possa essere all’origine dell’omicidio di Enrico Mattei, avvenuto nel 196





Leggi di più: FATTOQUOTİDİANO » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

AGİ AGENZİA ITALİA: Kibbutz, Gaza, Hamas: ​il vocabolario della guerra tra ​Israele e HamasAGI/Vista - Ecco le parole da conoscere per comprendere al meglio cosa sta succedendo tra

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più »

SKYTG24: Guerra Hamas-Israele, Netanyahu alla nazione: “È solo l’inizio, sradicheremo Hamas”I titoli di SkyTg24 del 13 ottobre, edizione delle 19:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Kibbutz, Gaza, Hamas: ​il vocabolario della guerra tra ​Israele e Hamas(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2023 Ecco le parole da conoscere per comprendere al meglio cosa...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Netanyahu: 'Hamas pensava che ci saremmo spaccati, spaccheremo noi Hamas'Un minuto di silenzio per i 1400 israeliani morti durante la prima riunione del governo d'emergenza nazio…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Israele Hamas, le news di oggi: ucciso a Gaza il capo della Shura di HamasLe news in diretta dal conflitto tra Israele e Hamas

Fonte: repubblica | Leggi di più »

ADNKRONOS: 'Hamas è l'Isis e l'Isis è Hamas', il discorso di Netanyahu alla nazioneIl concetto ribadito dal premier israeliano in quello che è apparso un riferimento alle prese di posizione di Erdogan e Guterres

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »