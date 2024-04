Alessandro Tommasi si candida con Azione alle Europee . L’imprenditore, che lo scorso settembre ha fondato il media-partito Nos , correrà nell’ Italia Nord-Occidentale .

Tommasi, comasco, classe 1985, laurea in Relazioni internazionali allo Iulm, esperienze manageriali in Airbnb e Lime (sharing economy), ha fondato (nel 2020) “Will”, la piattaforma di new media, nata con l’obiettivo di portare l’informazione “facile” e “democratica” sui social e che in pochissimo tempo è diventata un vero “fenomeno” tra i giovanissimi con oltre 1,5 milioni di follower su Instragram. Dopo due anni, Tommasi ha ceduto “Will” a “Chora Media” di Mario Calabresi (entrando nel board della società) e, dopo una serie di altri progetti, si è quindi buttato nella nuova avventura politica che ora culmina con la candidatura alle Europee con il partito di Calenda dopo mesi di progressivi avvicinamenti

Alessandro Tommasi Azione Europee Nos Italia Nord-Occidentale

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

