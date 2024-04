Alessandro Bastoni, una certezza per l'Inter

Chiudi gli occhi e sai che c'è. In un mondo del calcio che smembra le squadre ogni biennio - a stare stretti -, Alessandro Bastoni è una certezza per tutti i tifosi dell'Inter. Come Nicolò Barella, Federico Dimarco e Lautaro Martinez. La continuità è un ingrediente fondamentale nelle ricette per la vittoria e senza dubbio lo è anche il difensore classe 1999 per la squadra di Simone Inzaghi.

Certo, lo era stato anche nello scudetto firmato da Antonio Conte nel 2020-2021, ma nel giro di tre stagioni il suo contributo non solo ha acquisito peso specifico come è logico che sia per un 21enne diventato quasi 25enne, ma è anche mutato, si è ampliato, ha variato forma e colori fino a diventare il difensore che tutti vorrebbero in squadra

