Alessandro Basciano, parla l'ex tronista Giulio Raselli: 'Sveglia! Sophie è stata tradita al 100%'

"Siete solo degli stolti che credete a due lacrime e cambiate idea" il duro attacco dell'ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne nei confronti di Alessandro Basciano.

Questa Luzma lo sa bene che non è successo nulla. Voleva essere lanciata in Italia. Fa la cantante e voleva usare me come trampolino"ballano molto vicini, ma l'ex gieffino ha ribadito che non c'è stato altro tra loro. Dopo l'intervista in molto si sono schierati dalla parte di"Ha una gran bella fi*a a fianco (parlo di Ibiza) e ha il coraggio di dire che non ci siano stati strusciamenti.

Alessandro Basciano a Verissimo parla dello schiaffo a Sophie CodegoniAlessandro Basciano è nuovamente intervenuto a Verissimo per rispondere alle ultime dichiarazioni della sua ex compagna Sophie Codegoni. Leggi di più ⮕

Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni: 'Infangandomi, non ha tutelato nostra figlia'Il dj torna a 'Verissimo' per rispondere alle accuse dell'ex fidanzata: 'Non l'ho mai picchiata' Leggi di più ⮕

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, lui svuota il sacco a Verissimo: «Mai dato uno schiaffo, ecco com'è andAlessandro Basciano, ospite nella puntata di oggi Verissimo con Silvia Toffanin, ha... Leggi di più ⮕

Alessandro Basciano a Verissimo: la verità sulla storia con Sophie Codegoni, la carriera come modello e quellaAlessandro Basciano, modello, dj ed ex concorrente del Grande Fratello, sarà ospite oggi a... Leggi di più ⮕

Alessandro Basciano: «Grazie a Verissimo ho potuto rivedere mia figlia Celine». Il trasloco e il futuro senzaAlessandro Basciano è tornato a Verissimo per raccontare come sta andando la sua vita... Leggi di più ⮕

Verissimo, Alessandro Basciano: «Mai dato uno schiaffo a Sophie, mi vuole infangare. È condizionata da altri.«Poteva gestirla diversamente, troppe cattiverie e cose non vere». Alessandro Basciano... Leggi di più ⮕