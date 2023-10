Alessandria, maltrattamenti su bimba di pochi mesi: arrestati i genitori

una giovane coppia di genitori è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della figlia di 4 mesi.

Gli agenti, su segnalazione di un familiare, hanno trovato la bimba nella culla con gravi lesioni al volto e al corpo. Durante l'udienza di convalida la madre non ha risposto alle domande, mentre il padre ha parlato di "due cadute accidentali". La piccola, non in pericolo di vita, seppure apparentemente affetta da gravi lesioni, anche pregresse, al corpo e al cranio, è stata ricoverata all'Ospedaletto infantile Cesare Arrigo.

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni



