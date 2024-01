Alabama, Kenneth Smith giustiziato con l’azoto, il primo caso al mondo. L’Onu: «Può equivalere a tortura»Kenneth Eugene Smith era stato condannato a morte per aver ucciso su commissione la moglie di un pastore protestante. Nel 2022 era sopravvissuto all’iniezione letale., 58 anni, è stato giustiziato giovedì alle 20.25 (ora locale dell’Alabama), dopo che l’esecuzione era stata rimandata di alcune ore in attesa dell’esito dell’ultimo appello alla Corte suprema americana.

La sua esecuzione passerà alla storia: per ucciderlo, lo Stato dell’Alabama ha utilizzato un nuovo metodo - l’per i diritti umani Volker Türk si è detto preoccupato « che questo metodo nuovo e non testato di soffocamento con gas azoto possa equivalere a tortura, o a un trattamento crudele, inumano o degradanteDopo che la Corte Suprema ha respinto l’ultimo appello, alle 19 ora locale è cominciata nel carcere di Holman la procedura finale





