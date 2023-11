Al via Lucca Comics: 'La cultura non va politicizzata'

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti- Più in generale violino i diritti di terzi

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIASETTGCOM24: Il caso 'Lucca Comics' diventa politicoLa rinuncia di Amnesty International a partecipare al ʼLucca Comicsʼ, in segno di protesta per il patrocinio dell'ambasciata israeliana all'evento toscano, è razzismo.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Anche Fumettibrutti diserta Lucca comics per il patrocinio dell'ambasciata d'Israele'Mi spiace ma non sarò presente' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Lucca Comics & Games 2023: gli 8 appuntamenti da non perdere secondo noiCosa leggere, vedere e giocare al festival toscano

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Lucca Comics & Games, 12 eventi da non perdere nella festa del fumetto più famosa d'ItaliaDal primo al 5 novembre prende il via l'edizione del 2023 nel cuore di Lucca. Ecco i 12 eventi (secondo noi) da non perdere

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Lucca Comics, il fumettista di Topolino: 'Rispetto Zerocalcare ma per me esserci è necessario'Tito Faraci all'Adnkronos: 'Dobbiamo difendere mondo del fumetto dall'interno'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Al Lucca Comics non solo fumetti, c’è lo spaghetti fantasy con “La compagnia della sòla”Scritto da Simone Laudiero e pubblicato da Mondadori sarà presentato il 3 novembre

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕