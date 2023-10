Al via la rimozione di 100 tonnellate di rifiuti dalla Litoranea: ora servono le telecamere

, da tempo, la preziosa macchia mediterranea. E ne rappresentano una minaccia, per il delicato equilibrio eco-sistemico.La buona notizia è che, dal 26 ottobre, è partito un “vasto ed articolato intervento di rimozione di cumuli di rifiuti” ha fatto sapere l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi. I tratti interessati sono quelle della via Litoranea “in prossimità della tenuta presidenziale”.

Non è la prima volta che la Litoranea viene attenzionata dalle squadre dell’Ama che, con l’ausilio di mezzi meccanici, provvedono ad interventi “extra Tari” di pulizia e bonifica. Un’operazione del genere era stata già approntata durante la precedente consiliatura. Durante la nostra amministrazione avevamo provveduto a fare degli interventi sia sulla Litoranea che all’interno dei cancelli” ha spiegato l’attuale capogruppo M5s in municipio Alessandro Ieva.

“La strada è di competenza di Città Metropolitana che ha messo le telecamere fisse – ha ricordato Ieva - ma sono poche, non coprono tutti i luoghi. headtopics.com

