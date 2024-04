Al via il progetto 2024 di alternanza scuola lavoro del Gruppo Acea

Al via da oggi il progetto 2024 di alternanza scuola lavoro del Gruppo Acea, ora definito dai programmi ministeriali “Pcto” (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Il nuovo format, denominato “GenerAzione per la Transizione - Clima ed Energia”, è dedicato alla formazione e all’orientamento dei giovani verso il mondo del lavoro.

Il percorso, nato in collaborazione con il Consorzio Elis in continuità con i programmi precedenti (”GenerAzione Digitale” e “GenerAzione 2030”), ha raggiunto la settima edizione e coinvolge 180 studenti di undici istituti tecnici e licei di diverse Regioni in cui il Gruppo è presente, come Lazio, Toscana, Umbria, Campania. Quest’anno l’iniziativa è stata, inoltre, estesa ai figli del personale. Il progetto fornisce ai giovani l’opportunità di incontrare da vicino le società del Gruppo presenti sui territori, con l’obiettivo di consentire anche l’approfondimento e la conoscenza delle aziende e dei relativi busines

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



sole24ore / 🏆 1. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Roma, Maratona Acea 2024: perché è la maratona dell'acquaÈ la maratona dell'acqua. L'elemento acqua è imprescindibile anche grazie...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Euro 2024: ultimi tre pass per Euro 2024, l'Ucraina sogna Ucraini contro l'Islanda. Galles e Georgia per Polonia e Grecia (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Mercato auto Europa 2024: crescono le immatricolazioni anche nel mese di febbraio 2024Secondo i dati diffusi da ACEA, il mercato auto Europa e quello del Regno Unito sono cresciuti nel mese di febbraio 2024, del 10,2%.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Coppa Davis 2024: Italia nel gruppo A con Olanda, Belgio e BrasileA Londra si è svolto il sorteggio per la fase a gironi. Gli Azzurri, campioni in carica, giocheranno a Bologna. Le prime due di ogni raggruppamento si qualificheranno per la Final Eight di Malaga

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Gruppo Tempocasa presenta l’Osservatorio Immobiliare 2024Giovedì 28 marzo alle ore 12 la conferenza stampa

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Roma, Maratona Acea: dai top runner ai primati da battere e il percorso, tutto quello che c'è da sapereManca davvero pochissimo all'Acea Run Rome The Marathon, Acea Run4Rome e Stracittadina Fun...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »