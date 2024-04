Al Pacino acquista un castello nel Canavese

, il biopic su Amedeo Modigliani con Riccardo Scamarcio e Al Pacino . Per il suo secondo film da regista, l'attore ha scelto gli studi. Ed è proprio nei dintorni di Torino , che avrebbe trovato la sua futura dimora.avrebbe approfittato delle pause dal set per visitare le, si sarebbe innamorato di quel piccolo borgo col suo castello. Interessato ad acquistare un maniero nel canavese, avrebbe visitato i tre castelli in vendita , mettendo gli occhi su Montalto Dora .

A completare la proprietà, sita a 405 metri d'altezza sul Monte Crovero, con vista sul Parco dei Cinque Laghi di Ivrea, una cascina e un castelletto.è visitabile su prenotazione, con visite guidate. La sua è una storia antica. Qui ci sono stati i Savoia e gli Spagnoli, i Francesi e i Tedeschi.

