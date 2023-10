Al Maxxi l’installazione «Non uccidere» di Botta e Isgrò: undici «no» a odio e violenza

L’installazione «Non uccidere» dell’architetto Gregorio Botta e dell’artista Emilio Isgrò (foto Musa /Musacchio Pasqualini / courtesy Fondazione Maxxi)

«Non uccidere». Un solo, unico, perentorio, attualissimo comandamento, il Quinto delle Tavole di Mosè. Vietato togliere la vita a un altro essere umano: nessuno può avere mai un simile diritto. Quel «Non uccidere» è da ieri il titolo della, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Porta la firma di due grandi nomi della creatività contemporanea:.

Dettaglio dell’installazione «Non uccidere» (foto Musa /Musacchio Pasqualini / courtesy Fondazione Maxxi), decise la committenza di un’opera per celebrare il 75° anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana e inviò i curatori Margherita Guccione e Bartolomeo Pietromarchi dai due autori, nessuno poteva prevedere il nuovo conflitto nel cuore del Medio Oriente. headtopics.com

La cancellatura non è quell’atto distruttivo che si pensa. È un dire no per poter dire sì alle cose che contano , è un elemento di riflessione». Poi Isgrò si è risvolto a Sangiuliano con una considerazione di nitida attualità in questa stagione di nomine ai vertici culturali: «Nel cuore di noi artisti c’è grande voglia di cambiamento. L’arte non è di destra e non è di sinistra, così come i ciclisti non sono né di destra né di sinistra». E ha concluso. «Botta ed io non siamo venuti qui per vincere sul pubblico, ma per convincerlo…».

: ciascuno di noi due ha indagato nel proprio linguaggio, Isgrò ha scelto come sempre di cancellare per evidenziare un solo comandamento, di qui è nato questo spazio che definirei sacrale». I due insieme, alla cerimonia, trasmettevano entusiasmo, intelligenza, energia creativa.un’opera magnifica realizzata da due campioni dell’arte e dell’architettura headtopics.com

