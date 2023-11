Ajax, van 't Schip ha le idee chiare: 'Dobbiamo tornare rapidamente in alto'

è il nuovo allenatore 'ad interim' dell'Ajax, che dopo l'ultimo weekend è precipitata all'ultimo posto della classifica di Eredivisie ed è in crisi nerissima con la vittoria che manca da addirittura 10 partite. Sul proprio sito ufficiale, il nuovo allenatore dei lancieri ha voluto commentare così il suo ritorno ad Amsterdam:

"Sono felice che tutto sia stato completato e non vedo l'ora di iniziare nel club dove tutto è iniziato per me. Dalle conversazioni che ho avuto con tutte le persone coinvolte in questo progetto, ho un'ottima impressione. L'Ajax deve intraprendere rapidamente la strada sportiva verso l'alto e sono felice di contribuire a questo".

