Ajax ultimo in classifica, Van't Schip è il nuovo tecnico

Per la prima volta nella sua lunga, e gloriosa, storia l'Ajax Amsterdam è ultimo in classifica nella Eredivisie, in cui non vince da dieci partite.

Così, per cercare di mettere a fine a una crisi che appare senza fine, la società ha deciso di nominate l'ex giocatore dei biancorossi (poi anche, per 4 campionati, del Genoa) John Van't Schip come suo nuovo allenatore, con contratto, secondo quanto è stato reso noto oggi, fino al 30 giugno del 2025.

Per l'Ajax l'ex genoano è il terzo allenatore in questa stagione calcistica, cominciata con Maurice Stejin e continuata dallo scorso 24 ottobre con Hedwiges Maduro, che era stato nominato 'ad interim'. headtopics.com

