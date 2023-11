Ajax, dalla semifinale di Champions all'ultimo posto in classifica: analisi di una crisi

Per chi pensava che lo 0-4 a domicilio rifilato dagli storici rivali del Feyenoord, e i successivi disordini con i tifosi dell'Ajax a sfondare il loro stesso stadio, fossero il punto più basso della storia recente dei lanceri, è bastato aspettare un mese. La sconfitta contro il Psv, maturata con un sonante 5-2 a Eindhoven, ha segnato una dolorosa prima volta l'Ajax: gli olandesi sono ultimi in Eredivisie.

Dal momento del suo insediamento come direttore tecnico, l'ex attaccante, 135 presenze e 36 gol con i lancieri, ha impostato un dominio totale e supremo su tutto il mondo Ajax. Ogni decisione, dentro e fuori dal campo, veniva presa dall'ex Arsenal, che ha creato così una dittatura illuminata mediata soltanto dalla figura di Edwin van der Sar, raccordo tra squadra e dirigenza.

