Ajax a picco, cambio in panchina: si riparte da un ex Genoa

Stagione iniziata in maniera terribile per l' Ajax . I lancieri, dopo 8 gare giocate ha totalizzato soltanto 5 punti, con 5 sconfitte rimediate (nelle ultime 5 partite) e il conseguente ultimo posto in classifica . Non va meglio in Europa League, con 2 pareggi e 1 sconfitta nelle prime 3 gare. Una situazione impensabile, considerando che l'Ajax solo pochi anni fa raggiungeva la semifinale di Champions League . La società necessitava di un cambiamento.

L'ex giocatore dell'Ajax firma un accordo con il club che durerà dal 30 ottobre 2023 al 30 giugno 2025. Van 't Schip e l'Ajax hanno concordato che assumerà una posizione nella direzione tecnica con effetto dal 1° luglio 2024 '. Van 't Schip è il terzo allenatore da quando è iniziata la stagione: prima c'era stato Maurice Stejin , poi lo scorso 24 ottobre in panchina, ad interim, si era seduto Hedwiges Maduro.

