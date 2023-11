Ai domiciliari la moglie e la suocera del parlamentare Soumahoro. Pm: “Tenevano i migranti in condizioni offensive, con i risparmi compravano beni di lusso”. Tradotto:. È quanto disposto dal gip di Latina nell’ambito della gestione di cooperative che si occupavano della gestione di migranti e di minori non accompagnati nellae di un altro soggetto legato a loro da vincoli di parentela, che attualmente si trova all’estero.

