Agli ottavi di finale Parma, Genoa e Cagliari

Genoa supera Reggiana e va a ottavi con la Lazio Il Genoa batte la Reggiana 2-1 al termine di una sfida finita ai supplementari e conquista la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia dove incontrerà la Lazio. I rossoblù devono ancora una volta ringraziare Albert Gudmundsson autore del gol che vale la qualificazione dopo che gli ospiti erano passati in vantaggio con Varela e Haps aveva ristabilito la parità nei 90'.

Il Cagliari batte l'Udinese 2-1 al 120' e ora trova il Milan agli ottavi Il Cagliari all'ultimo respiro batte l'Udinese per 2-1 in rimonta e si regala il Milan negli ottavi di Coppa Italia. Serve una rete del rientrante Lapadula al 120' per avere ragione dei friulani che hanno giocato soltanto con le seconde linee per risparmiare i titolari proprio in vista dello stesso Milan nella sfida di campionato.

