Agguato choc a Roma: immobilizzano un uomo e provano a sgozzarlo. Arrestati 2 stranieri

Sul posto è prontamente intervenuto il personale del 118, che ha prestato le cure mediche del caso alla vittima delle violenza e che successivamente l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo-Forlanini; qui l'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata e poi operato. A rischiare la vita è stato un 46enne bosniaco, anche lui senza fissa dimora.

A Roma sono sempre più frequenti episodi di violenza, dalle risse in strada alle liti verbali passando per il caos generale in città, che non danno agli abitanti quel senso di sicurezza degno della Capitale. Che nel 2022 ha registrato ben 231.293 reati denunciati, corrispondenti a 5.485 ogni 100mila abitanti. Numeri che decretano così l'ingresso sul podio, tutt'altro che lusinghiero, della.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYTG24: Grecia, fermati 21 appartenenti a CasaPound all'aeroporto di AteneLa rassegna stampa di Sky TG24 del primo novembre

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Atene, scontri tra gruppi di estrema destra e antifascisti: fermati 21 italianiGli arrestati per le violenze sarebbero in tutto 39: gli italiani sono esponenti neonazisti. Gli attacchi a un vagone della metropolitana in una stazione del centro della capitale

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Spaccio, furto aggravato e detenzione abusiva di armi: arrestati due fratelliRIETI - A seguito di alcuni furti di gasolio avvenuti, nei giorni scorsi, a danno di vari mezzi da...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

TODAY_IT: I 21 militanti di Casapound arrestati all'aeroportoVolevano andare a una commemorazione di Alba Dorata. Sono stati trattenuti per avviare la procedura di espulsione amministrativa nei loro confronti per motivi...

Fonte: Today_it | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Grecia, 21 neonazisti italiani arrestati in aeroporto Atene - Altre NewsVentuno neonazisti italiani sono stati arrestati ieri sera all'aeroporto internazionale di Atene Eleftherios Venizelos. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: In Grecia per la commemorazione di Alba Dorata: arrestati 21 esponenti di Casapound21 persone appartenenti al movimento CasaPound Italia in viaggio ad Atene per partecipare alla commemorazione di Yorgos Fundulis e Manolis Kapellonis, due ragazzi greci uccisi fuori da una sezione di Alba Dorata nel 2013, sono state fermate dalla polizia...

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕