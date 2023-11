C'è l'aggravamento della situazione statica della Garisenda «che in termini ingegneristici può ormai definirsi da “codice rosso”» (report del 4 ottobre scorso); la «probabilità di collasso all'1,5% da non ritenersi accettabile» per la Garisenda il cui «tempo residuo di vita risulta fosse già scaduto al 2021» (Valutazione ingegneristica dell'area interessata dal possibile crollo dell'agosto 2021); la segnalazione della «necessità di predisporre una possibile soluzione urgente per l'immediato intervento a salvaguardia del bene» (nota dell'incontro del 21 settembre 2022); la rilevazione di «micro fessurazioni verticali dei laterizi, segno indicatore dei fenomeni di creep (strisciamento, ndr) sotto carico statico che hanno causato il crollo della Torre civica di Pavia (sopralluoghi dell'ottobre 2023

CORRİERE: La situazione della Garisenda richiede massima attenzioneIl comitato tecnico scientifico ha presentato una relazione finale sulla situazione della Garisenda , evidenziando gravi problemi di sicurezza e supportando la decisione del sindaco di transennare l'area delle Due Torri.

İLPOST: Il bilancio federale del 2021 in Germania dichiarato incostituzionaleLa Corte costituzionale tedesca ha dichiarato incostituzionali alcuni movimenti del bilancio federale del 2021, riguardanti l'utilizzo di 60 miliardi di euro per affrontare le spese emergenziali legate alla pandemia da coronavirus.

SKYTG24: Il ministro dell'Ambiente sottolinea il piano dell'Italia per contrastare il cambiamento climaticoIl cambiamento climatico è responsabilità dell'uomo e il piano dell'Italia per contrastarlo è pronto. Lo sottolinea il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin intervistato a Live In Genova LiveInGenova ➡️ pichettofratin

HUFFPOSTITALİA: Crisi climatica, le emissioni serra legate al consumo di carne continuano ad aumentareCrisi climatica, le emissioni serra legate al consumo di carne continuano ad aumentare (di F. De Augustinis)

HUFFPOSTITALİA: Scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: il padre consegna il computer della figlia ai carabinieriÈ il quarto giorno d'attesa per i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti da Vigonovo (Venezia) dopo essere andati a mangiare un hamburger in un centro commerciale, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. La sorella, il fratello e il padre di Giulia sono stati convocati alcuni minuti fa nella caserma dei carabinieri a Vigonovo, che dista pochi metri dalla casa della famiglia. "Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile", ha detto ai giornalisti il padre di Giulia. Secondo alcune indiscrezioni, che l'uomo non ha confermato né smentito, Gino Cecchettin avrebbe consegnato ai militari il computer della figlia. "Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono. Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire"

VOGUE_İTALİA: Il balsamo labbra colorato diventerà il prodotto star della vostra routine di bellezza invernaleIl balsamo labbra colorato diventerà il prodotto star della vostra routine di bellezza invernale. Scopri le ultime tendenze e l'effetto lucido e naturale che offre.

