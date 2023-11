Agevolazioni per le assunzioni di lavoratori over 50

Come molti altri fattori, l’età non dovrebbe rappresentare una discriminante, anche e forse soprattutto, nel mercato del lavoro. La realtà invece è diversa: sono tantissimi infatti gliche, perso per varie ragioni il lavoro e nonostante il bagaglio di esperienza professionale acquisito, faticano ad essere assunti nuovamente, entrando così a far parte della categoria di.

Il loro ricollocamento professionale diventa inoltre più difficile qualora siano disoccupati da oltre 12 mesi: in questo caso si parla diagevolazioni per le assunzioni di lavoratori over 50, una delle quali specificamente rivolta solo alle donne. Vediamo allora di che si tratta, quali sono le condizioni e i requisiti previsti.Si tratta di benefici normativi o economici, riconosciuti ai datori di lavoro che decidano di assumere determinate categorie di persone, in particolare lavoratori svantaggiati. Sono in pratica, che servono a sostenere la parte a carico del datore di lavoro del costo dei nuovi assunt

:

