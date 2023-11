Agcom richiama Forum e C’è Posta per te per aver dato un’immagine stereotipata della donna: si poteva fare di più

I programmi televisivi "Forum" e "C'è Posta per te" hanno ricevuto un richiamo dal Consiglio Agcom – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – per aver permesso che in alcune trasmissioni fosse veicolato "un modello di relazione di coppia connotato da violenza e un'immagine

Nei giorni successivi a quella puntata, D.i.Re segnalò Forum all’Agcom. Il programma da molto tempo rappresenta le donne, in particolare madri che si stanno separando, con una astiosae con messaggi che non solo disinformano ma mettono in scena donne pazze ed emotivamente instabili che inventano aggressioni per vendetta. Tutto secondo il copione di una sottocultura che, se veicolata dagli schermi televisivi, si rafforza e acquista credibilità. headtopics.com

sulla corretta narrazione del femminicidio come fa anche la raccomandazione 25/2017 della Cedaw. Il rapporto 2020 del Grevio nell’articolo 119 a pagina 44 cita il ruolo dell’AGCOM: “I servizi audiovisivi e di radiocomunicazioni pubblici e privati sono vincolati dai principi del rispetto della dignità umana e della non discriminazione, compresa quella fondata sul sesso, sanciti dal Decreto Legislativo n. 177/2005.

