Aereo perde contatto radio, scatta l'allarme: intercettato da due Eurofighter

"Un velivolo di linea ha perso il contatto radio mentre sorvolava il nostro Paese, facendo scattare le misure di sicurezza previste in casi del genere: per questo motivo due cacciain dotazione all'Aeronautica militare italiana si sono sollevati in volo con l'obiettivo di intercettarlo, dando il via all'operazione nota con il nome di"scramble". Alla fine tutto si è risolto per il meglio, e l'aereo ha potuto raggiungere la sua destinazione senza alcun problema.

Dopo alcuni vani tentativi di ripristinare la comunicazione col comandante dell'aereo scatta l'allarme, in seguito al quale parte l'ordine di decollo immediato di due Eurofighter, incaricati di intercettare il mezzo e di effettuare la Vid (visual identification).

Stando a quanto riferito in un comunicato proprio dall'Aeronautica militare, l'ordine di intervento è stato dato dalla"tramite il Combined air operation centre (Caoc) di Torrejon (Spagna), in coordinamento con il Comando operazioni aerospaziale (Coa) di Poggio Renatico e gli enti della Forza armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale". headtopics.com

Una volta ricevute le istruzioni e le autorizzazioni necessarie per intervenire, due caccia Eurofighter del 36esimo Stormo di Gioia del Colle, sotto la guida del personale del 22esimo Gruppo difesa aerea missilistica integrata di Licola (Napoli), si sono alzati in volo. Viaggiando alla velocità del suono, i due caccia intercettori si sono portati rapidamente sul mezzo della compagnia canadese Air Transat.

Gli Eurofighter sono rimasti quindi in volo, scortando il velivolo, fino al momento in cui la comunicazione radio con gli enti del controllo del traffico aereo non è stata correttamente ripristinata: l'aereo di linea ha potuto dunque proseguire regolarmente il suo tragitto verso la Grecia, atterrando ad Atene come previsto, mentre i due caccia facevano ritorno alla base da cui erano decollati qualche minuto prima. headtopics.com

