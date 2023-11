Aerei israeliani colpiscono la casa di Ismail Haniyeh a Gaza

Nella notte aerei israeliani hanno colpito la casa a Gaza di Ismail Haniyeh, capo dell'Ufficio politico di Hamas. Secondo l'Idf (le Forze di Difesa israeliane), la casa "era usata come infrastruttura del terrore e spesso ha ospitato riunioni dei leader di Hamas per dirigere atti terroristici contro civili e militari israeliani". Nelle ultime ore c'è stato anche un nuovo importante messaggio di Joe Biden agli israeliani.

Il presidente Usa, in una conferenza stampa dopo l'incontro con Xi Jinping, ha sottolineato di aver nuovamente chiarito agli israeliani che sarebbe un grosso errore occupare Gaza. Gli Usa sono sempre più preoccupati per le intenzioni di Israele, dopo che ieri sera, per la prima volta dall'inizio del conflitto, sono comparsi alcuni volantini nel sud della Striscia che chiedevano ai cittadini di Gaza di evacuar

SKYTG24: Forze di difesa israeliane invitano i terroristi di Hamas a arrendersi nell'ospedale di GazaLe Forze di difesa israeliane (Idf), su Telegram, hanno invitato "tutti i terroristi di Hamas presenti nell'ospedale ad arrendersi". Immediata la reazione di Hamas : "All'interno del complesso ci sono 1.500 membri del personale medico e circa 7.000 sfollati. Facciamo appello a tutti i Paesi affinché intraprendano azioni urgenti per salvare i pazienti"

Fonte: SkyTG24

MEDİASETTGCOM24: L'esercito israeliano fa saltare in aria il palazzo del Parlamento di Hamas a GazaL'esercito israeliano ha fatto saltare in aria il palazzo del Parlamento di Hamas a Gaza , conquistato da pochi giorni, secondo quanto riferisce il sito Ynet. I negoziati mediati dal Qatar tra Hamas e Israele per il rilascio degli ostaggi "sono entrati in crisi".

Fonte: MediasetTgcom24

SOLE24ORE: Esercito israeliano distrugge deposito armi delle forze navali di HamasLe Forze di difesa israeliane (Idf) hanno distrutto armi ed equipaggiamenti delle forze navali di Hamas trovate nel campo al-Shati di Gaza City. Nel deposito di armi vi era attrezzatura subacquea, armi da fuoco e ordigni esplosivi. L’Idf aggiunge inoltre che i paracadutisti israeliani hanno anche individuato depositi di armi ed esplosivi nel nord della Striscia di Gaza durante la notte a seguito di uno scontro a fuoco con i miliziani di Hamas .

Fonte: sole24ore

SOLE24ORE: L'esercito israeliano continua l'operazione allo ShifaL'esercito israeliano ha annunciato di continuare l'operazione contro Hamas nell'ospedale Shifa di Gaza City, trovando mezzi da combattimento e materiale militare di Hamas . I negoziati per la liberazione degli ostaggi si sono bloccati a causa delle richieste di Hamas .

Fonte: sole24ore

ADNKRONOS: Guerra Israele Hamas, ultime news oggi 15 novembre 2023Operazione militare all'AlShifaHospital di Gaza , la nota delle Forze di difesa israeliane: 'Intento che non venga causato alcun danno ai civili utilizzati da Hamas come scudi umani'. ✍️

Fonte: Adnkronos

MEDİASETTGCOM24: Hamas accetta accordo con Israele per il rilascio di ostaggi Hamas ha accettato le linee generali di un accordo con Israele che prevede il rilascio di circa 50 ostaggi in cambio di una tregua di tre giorni nella Striscia. Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters.

Fonte: MediasetTgcom24