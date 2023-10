Adolescenti sul web non cercano sesso, ma amicizie platoniche

AGI - Meno sesso e più relazioni di amicizia: gli adolescenti vogliono vedere vite simili alle loro rappresentate sullo schermo.

. Il 56% di coloro che hanno un’età compresa tra 10 e 24 anni preferisce i contenuti originali rispetto a franchise e remake. Il doppio degli adolescenti preferisce il rilascio di intere stagioni piuttosto che episodi settimanali.

Nell’elenco dei più detestati stereotipi degli adolescenti, i troppi romantici sono al quarto posto, tra cui le trame che sostengono come le relazioni siano necessarie per la felicità, che i protagonisti maschili e femminili devono sempre finire insieme romanticamente e i triangoli amorosi.triangolo amoroso headtopics.com

Gli adolescenti hanno anche mostrato una forte preferenza per i contenuti originali, con il 56% che sceglie film e programmi TV originali rispetto a remake, franchise o opere basate su proprietà intellettuali preesistenti come libri, fumetti o graphic novel. Le preferenze dei media degli adolescenti nel 2023 sono orientate verso il familiare.vite diverse dalla miaNonostante la loro predilezione per, i supereroi sono ancora al quarto posto tra gli argomenti che desiderano di più vedere.

