ADL sorprende con la scelta di Manna come ds

Del Genio:" Manna all'improvviso. Il Napoli il prossimo anno può fare un grande mercato." Montervino:" Come al solito ADL sorprende ora Conte è più possibile. Raspadori e Anguissa potrebbero rimanere con Conte" Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.:"La scelta di Manna come ds come va interpretata? E' una sorpresa. Vuol dire che veramente ADL come al solito sorprende tutti. Posso pensare anche che l'arrivo di uno come Conte sia possibile.

Magari un ds giovane che si fa guidare da uno di esperienza come lui è possibile"."Sicuramente un allenatore come Conte se non ha garanzie sul mercato difficile si sieda solo a trattare. Devi mettere sul piatto cifre importanti. Con Manna vedo più vicina la possibilità di un tecnico importante in panchina. Sarà un futuro senza coppe, quindi si potrebbe puntare subito per lo Scudetto e a quel punto potrebbe essere un discorso convincente per Cont

Chi è Giovanni Manna, il prossimo ds del Napoli e perché ADL l'ha sceltoIl Napoli ha scelto: sarà Giovanni Manna l'erede di Mauro Meluso alla guida del mercato azzurro. Una scelta sorprendente: perché l'ha fatta Aurelio De Laurentiis? Chi è Manna?

Il presidente del Lugano promuove la scelta del Napoli: 'Manna se vuole qualcosa la ottiene''L'ho inserito come Direttore Sportivo al Lugano perché avevo notato che era molto ricettivo, molto veloce ed aveva facilità di contatto anche con i calciatori. Poi Manna è abbastanza reattivo

Manna in arrivo dalla Juve, per la panchina sale Italiano: il punto sulle strategie del NapoliGiovanni Manna dalla Juventus al Napoli, un'idea per la prossima stagione che nelle ultime ore ha preso velocemente consistenza. Con il contratto dell'attuale direttore sportivo Mauro Meluso in scaden

Scambio clamoroso tra Napoli e Juventus: Manna diventa il direttore sportivo del NapoliAurelio De Laurentiis è pronto ad affidare la ricostruzione della squadra a Giovanni Manna, classe 1988, campano di Valle della Lucania, braccio destro di Giuntoli - uno degli artefici dello scudetto azzurro - alla Juventus.

Giovanni Manna, chi è il dirigente prossimo direttore sportivo del NapoliHa già un accordo verbale con il Napoli come nuovo ds

Mostruosamente Villaggio, alla scoperta del genio della comicità che creò FantozziIl documentario, in onda questa sera su Rai 3, rende omaggio alla vita, alla brillante carriera e alle tante sfumature del talento di Paolo Villaggio

