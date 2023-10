Addio immediato del big: ha aggredito l’allenatore

. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, infatti, il difensore ex Liverpool sarebbe stato licenziato dopo aver aggredito il proprio allenatore Michel Dernegli spogliatoi. La lite fra i due sarebbe degenerata in un vero e proprio scontro fisico, che ha visto il centrale difensivo mettere le mani al collo del tecnico.

Sono dovuti intervenire i compagni per placare gli animi. Nelle ultime ore la società francese ha deciso diIl Montpellier licenzia l’ex Liverpool Sakho dopo l’aggressione al suo allenatore Tutto sarebbe iniziato sul finire di una sessione di allenamento, quando Sakho sarebbe stato vittima di un fallo non fischiato dall’allenatore.Il giocatore avrebbe lasciato il terreno di gioco per recarsi direttamente negli spogliatoi. Successivamente, i due hanno dato vita ad un vero e proprio scontro fisico, il tutto sotto gli occhi degli altri calciatori e dei componenti dello staff tecnico del Montpellier, intervenuti per dividerli.

