Addio ad Amadeus: la decisione di interrompere la collaborazione con la Rai

"Lo ringraziamo per i percorsi condivisi, tra grandissimi successi, in questi anni" dicono l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossidecisione di Amadeus di interrompere il rapporto di collaborazione con il Servizio Pubblico

". E' quanto si legge in una nota ufficiale di Viale Mazzini che ufficializza l'addio ad Amadeus."Ma resta, forte, il senso di riconoscenza e di gratitudine per il percorso comune, costellato di grandi successi e di momenti che, come il Festival di Sanremo, sono entrati nella storia della Rai e del Paese".

"Nell’augurare ad Amadeus buon lavoro, all’Azienda resta la certezza di aver fatto ad Amadeus – proprio per la stima e la considerazione dovuta alla sua professionalità -ed editoriali nella piena garanzia della massima libertà artistica", conclude la nota.

“Lo ringraziamo anche – aggiungono Sergio e Rossi – per aver dato atto alla Rai di tutti gli sforzi compiuti per farlo continuare a essere della squadra Rai e ci sentiamo in dovere di concordare con lui nello stigmatizzare le molte, incredibili, fake news circolate nei giorni scorsi che hanno cercato di minare il rapporto di Amadeus con il Servizio Pubblico

Amadeus Rai Collaborazione Successi Addio

