Addio ad Alberto Ramella, il fotografo di Torino

Lutto nel mondo della fotografia e del giornalismo: Alberto Ramella è scomparso ieri notte a Moncalieri all'età di 77 anni. Nato proprio nella città della Toirno, si è sempre occupato di fotografia teatrale, sport, reportage, collaborando soprattutto con editori e giornali in Italia e all’Estero. A ricordarlo con affetto è stato un grande ex bianconero come Claudio Marchisio , dal momento che Ramella era anche il suo fotografo personale.

Oltre la Juventus , il fotoreporter seguiva anche le gesta del Torino . Il ricordo di Marchisio Sul social X (ex Twitter), Claudio Marchisio ha voluto ricordare così il fotoreporter di Torino : ' È con grande dolore che ho appreso oggi della tua scomparsa. Le tue fotografie non solo hanno catturato momenti preziosi della mia carriera e della mia vita personale, ma hanno anche raccontato la storia della nostra collaborazione e della nostra amicizia. Ogni scatto era un riflesso del tuo talento e della tua passione per l'arte della fotografi

