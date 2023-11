Addio a Joss Ackland: l'attore britannico ha recitato in oltre duecento tra film e telefilm ed noto soprattutto per aver interpretato pellicole come «Arma letale 2», «Misfatto bianco» e «Caccia a ottobre rosso»: l'artista è morto «serenamente» nella sua casa domenica 19 novembre «circondato dalla sua famiglia» all'età di 95 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia con un comunicato alla Bbc.

Dopo la morte della moglie, l'attrice Rosemary Kirkcaldy, nel 2002, con cui è stato sposato 51 anni e da cui ha avuto sette figli, Ackland si era ritirato a vivere in un villaggio del Devon. «Con la sua voce inconfondibile e la sua presenza imponente, Ackland ha portato un'intensità e una gravitas uniche nel suo ruolo - hanno scritto i figli dell'attore nel comunicato - Sarà ricordato come uno degli attori britannici più talentuosi e amati». Pat Johnson, morto l'attore di Karate Ki





