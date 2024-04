Addio a Gaetano Pesce, l'architetto sperimentale e impegnato

L'architetto, artista e designer italiano Gaetano Pesce è scomparso a New York il 3 aprile. Le sue opere sono esposte nei più importanti musei internazionali a Londra, Parigi e New York. Con la sua serie 'Up' ha vinto il Compasso d'Oro alla carriera del prodotto 2022. Pesce è stato il più sperimentale e impegnato, firmando progetti iconici che invitavano a pensare.

La sua poltrona simbolo della condizione della donna e primo prodotto industriale del Design italiano con una connotazione politica

