Addii nel calcio: i campioni che si sono ritirati nel 2023

Dopo l'addio della bandiera bianconera, ripercorriamo le carriere di dieci altri campioni che hanno appeso gli scarpini al chiodo nel corso del 2023. Da alcuni campionissimi a grandi difensori fino ad alcuni giovani talenti che si sono persi per strada.

La notizia, che peraltro ha sorpreso davvero pochi, del ritiro dell’ex bandiera della Juventus ci spinge a guardare indietro a questo 2023 che ha visto una serie di addii nel grande libro del calcio, altri, invece, se ne vanno con la scomoda etichetta degli eterni incompiuti. Ecco quindi il nostro elenco certo non esaustivo delle stelle dell’universo pallonaro che nel corso del 2023 sono scomparsi dai nostri radar, ma Gianluigi Buffon da Carrara non aveva ancora appeso i guantoni al chiodo. Era tornato a casa sua, in quella Juventus che l’aveva visto debuttare in Serie A tanti anni fa, poco più che adolescente, per chiudere il cerchio di una carriera memorabile





