Ad Halloween la Diocesi di Milano propone 'Notte dei Santi'

Un percorso serale e notturno alla scoperta non dei fantasmi ma dei santi. A proporla ai giovani è la Diocesi di Milano per la sera del 31 ottobre, quando molti in città celebrano la festa di Halloween.

Si chiama proprio la 'Notte dei santi' il percorso proposto dalla Diocesi alla scoperta della santità,"tra momenti di riflessione - si legge in una nota -, preghiera ma anche gioco interattivo". La serata è rivolta agli adolescenti"per vivere in modo originale e coinvolgente il 31 ottobre" vigilia della solennità cristiana di Tutti i Santi.

I ragazzi che partecipano all'iniziativa, già oltre 2mila gli iscritti, perlopiù tra i 14 e i 16 anni, come spiega la Diocesi, tra le 18.30 e le 23 andranno alla ricerca di"tracce" di santità racchiuse in chiese e monumenti nel cuore di Milano. Al centro dell'itinerario la Basilica di Sant'Ambrogio dalla quale i giovani, divisi in gruppi, partiranno per una speciale"caccia al tesoro". headtopics.com

Nel corso del loro itinerario, in cui verrà utilizzata anche una piattaforma multimediale, gli adolescenti consegneranno ai passanti una copia del Vangelo. L'ultima tappa prevede il ritorno alla Basilica di Sant'Ambrogio per la preghiera e la riflessione guidate dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e da tre vescovi ausiliari della Diocesi.

Quella di martedì sarà anche un'occasione per sostenere le popolazioni coinvolte nel conflitto tra Israele e Palestina con una raccolta fondi il cui ricavato verrà destinato a Caritas Gerusalemme. Inoltre, su uno striscione esposto nel Chiostro della Basilica di Sant'Ambrogio i ragazzi potranno scrivere pensieri e preghiere per invocare la pace. headtopics.com

