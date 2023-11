Ad Acapulco si continuano a cercare i dispersi dopo l’uragano

Il governo messicano ha inviato 15mila soldati ad Acapulco, la città più nota dello stato messicano del Guerrero, sulla costa pacifica del paese, per aiutare le persone sfollate e cercare i dispersi dopo cheNegli ultimi giorni i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’esercito hanno recuperato i corpi di 43 persone. Molte delle vittime non sono state ancora identificate. I dispersi accertati sono 36.

Nel centro della città sono state liberate le strade dalle piante cadute e dalle auto danneggiate. La rete di telecomunicazioni è stata in parte ripristinata: le autorità hanno messo a disposizione stazioni di ricarica per consentire alle persone di caricare gli smartphone. Nelle zone periferiche, invece, c’è ancora il caos. Molte persone, ancora senza acqua e cibo, hanno camminato per chilometri nel fango per raggiungere i pochi negozi rimasti aperti.

L’arrivo dell’esercito e di altri aiuti da altri stati messicani è stato complicato perché Acapulco è quasi del tutto isolata. Soprattutto nel primo giorno dell’uragano era impossibile muoversi a causa del vento forte. headtopics.com

