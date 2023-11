Acri,sale volontà investire risparmio ma su prodotti sicuri

L'inflazione e l'aumento dei tassi muovono il risparmio degli italiani verso gli investimenti a caccia di rendimenti più elevati ma si scelgono i prodotti più sicuri come i titoli di stato.

E' quanto emerge dall'indagine Acri-Ipsos stilata in occasione della 99esima Giornata Mondiale del Risparmio secondo cui il 36% dichiara di investire una parte dei risparmi rispetto al 34% nel 2022. La quota di chi vuole strumenti più sicuri passa dal 23 al 38%. E tuttavia, avvisa l'indagine,"la propensione a spendere il denaro o a tenerlo a disposizione sul conto corrente riguarda il 62% degli italiani (era il 63% nel 2022 e il 61% nel 2021)".

