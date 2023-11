Acri, 'cala l'interesse in investimenti a tema ambientale'

Cala, fra i risparmiatori italiani, l'interesse per gli investimenti su attività"con impatto positivo sull'ambiente e la societàe che mettano il rendimento in secondo piano".

E' quanto emerge dalla ricerca Acri-Ipsos per la giornata del risparmio secondo cui la quota di chi investirebbe su queste attività scende dal 22 al 20%. Per un risparmiatore privato, i prodotti Esg, si sottolinea, scontano rispetto ad altre forme di investimento, in primis i titoli di stato, una minore percezione della solidità del proponente e una minore chiarezza delle proposta.

Acri,sale volontà investire risparmio ma su prodotti sicuriL'inflazione e l'aumento dei tassi muovono il risparmio degli italiani verso gli investimenti a caccia di rendimenti più elevati ma si scelgono i prodotti più sicuri come i titoli di stato. (ANSA) Leggi di più ⮕

Famiglie, indagine Acri: nel 2023 migliora il tenore di vitaSale al 48% la propensione al risparmio. Più attenzione nella spesa contro i rincari. E chi può ricomincia a investire Leggi di più ⮕

Acri,sale volontà investire risparmio ma su prodotti sicuriL'inflazione e l'aumento dei tassi muovono il risparmio degli italiani verso gli investimenti a caccia di rendimenti più elevati ma si scelgono i prodotti più sicuri come i titoli di stato. (ANSA) Leggi di più ⮕

Nuovo accordo tra ANSA e l'agenzia somala di informazione SonnaLa firma a Roma alla presenza del ministro somalo Daud Aweis (ANSA) Leggi di più ⮕

Nuovo accordo tra ANSA e l'agenzia somala di informazione SonnaLa firma a Roma alla presenza del ministro somalo Daud Aweis (ANSA) Leggi di più ⮕

Russia, media: 'Putin colto da attacco di cuore' | Il corrispondente Ansa: a noi non risultaIl presidente ucraino, a sorpresa a Bruxelles per la riunione ministeriale Nato, dice a Stoltenberg che la priorità per il suo Paese è la difesa aerea... Leggi di più ⮕