Accuse di parzialità nella magistratura italiana

Mettiamola così: storie come questa non aiutano a credere di più nell’imparzialità della magistratura. Non bastava l’accusato, il consigliere della Corte dei Conti Marcello Degni, con i suoi tweet da militante di estrema sinistra che elogia Toni Negri e auspica il dissesto finanziario dell’Italia pur di colpire il governo in carica di centrodestra.

Adesso ci si mette anche uno dei suoi possibili giudici, Tommaso Miele, che in qualità di presidente aggiunto della magistratura contabile siede di diritto in quel Consiglio di presidenza della Corte dei Conti che dovrà esprimersi, all’esito dell’istruttoria affidata da pochi giorni al procuratore generale Pio Silvestri, sulle «dichiarazioni postate su un social media (X, l’ex Twitter) dal consigliere Degni». Premessa: i tweet in questione, quelli di Miele, non sono recenti.Risalgono al 2016 e al 2017 e sono già stati oggetto di feroci polemich





